Berisha weiterhin da

Einer, der sie hätte, ist etwa Gerücht Martin Linnes (Nor/27), Galatasaray-Außenbahnspieler. Und Valon Berisha: Der Ex-Bulle läuft aktuell in Taxham Runden, arbeitet mit Franz Leberbauer in Thalgau am Lazio-Comeback. Eine Knie-OP, wie hier fälschlicherweise erwähnt, bleibt dem „Krieger“ erspart. In München ließ sich Berisha nur untersuchen.