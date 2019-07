Gute Erinnerungen

Matthias Schwab hat an Schottland gute Erinnerungen. Als Zwölfjähriger gewann er ein Top-Schülerturnier in Luffness, mit 15 gab es bei der British Amateur in Troon Rang zwei. Mit Physio Josef Percht, der im Winter Skistar Marcel Hirscher betreut, an seiner Seite will er an die Vergangenheit anknüpfen. Die drei besten noch nicht qualifizierten Spieler aus den Top Ten erhalten ein Ticket für die British Open.