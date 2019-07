Muttersprachliche Aufsicht seit 2005

Die eigentlichen Probleme, die auch in St. Margarethen vorherrschen, bekam man in Wien ab 2005 in den Griff, als man die „muttersprachliche Grillaufsicht“ ins Leben rief. Das sind Grillplatzmeister, welche die Sprachen Türkisch, Arabisch, Farsi und andere beherrschen, die, nachdem sie das Vertrauen der Brutzler gewonnen haben, an Wochenenden von 9 bis 21 Uhr für Ordnung sorgen. „Ein immenser Personalaufwand, der für Linz keinesfalls dafür steht“, so FP-Sicherheitsreferent Michael Raml. Der außerdem betont: „Ich degradiere auch sicher keine Mitarbeiter des Ordnungsdienstes zu Grillplatzmeistern. Zudem lasse ich nicht zu, dass man für einen Balkan-Grill bei uns in Linz Unsummen an Steuergeldern ausgeben wird.“