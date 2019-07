Eigentlich waren es ja die Prinzen William und Harry, denen an diesem Nachmittag die ganze Aufmerksamkeit bei ihrem Polo-Charityturnier gelten sollte. Doch tatsächlich stahlen die Kinder ihren Vätern glatt die Show. Denn nicht nur die britischen Medien, sondern auch die Royal-Fans waren am Mittwochnachmittag völlig aus dem Häuschen, als überraschend Herzogin Kate mit ihren drei Kindern und zudem auch Herzogin Meghan mit ihrem Söhnchen Archie in Berkshire auftauchten.