Das sieht man nicht alle Tage! Novak Djokovic und David Goffin verzauberten die Fans in Wimbledon mit zwei Tweener - ein Schlag, bei dem ein Spieler den Ball zwischen seinen Beinen schlägt - in einem Ballwechsel (oben im Video). Letztendlich holte sich der Belgier den Punkt. Doch das war am Ende zu wenig. Denn es gab eine Lehrstunde von Djokovic, der somit ins Halbfinale in London einzog.