Kleines Gespräch statt großer Meister

Am nächsten Vormittag machen wir uns wieder auf, nachdem wir das Auto per Lift aus der Tiefgarage geholt haben. Auch ein Luxus bei 36 Grad und strahlendem Sonnenschein. Kunst steht auf dem Programm, schließlich wird Grosznjan als romantischer Künstlerort angepriesen. Doch von echter Kunst und teuren Meisterwerken kann nicht die Rede sein. Was einst tatsächlich eine Künstlerstadt war, ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Bauchladen für Souvenirs aus chinesischer Produktion verkommen, sagt der nach eigenen Angaben letzte verbliebene echte Künstler, Zelenko Rok, der dort einst Tür an Tür mit der mittlerweile international gefeierten Performance-Künstlerin Marina Abramovic gewohnt hat. Gibt es hier also keinen Luxus, nur weil wir keine teuren Kunstwerke gefunden haben? Weit gefehlt. Von einem feinen Gespräch über Kunst und die Welt im Innenhof von Roks Galerie haben wir jedenfalls mehr als von Gemälden, die Phantasiepreise bei Auktionen erzielen.