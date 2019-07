Fakt ist: Durchreisende müssen an den kommenden sechs Samstagen und Sonntagen auf der Autobahn bleiben und dürfen bei Stau nicht abfahren. Ebenso gilt: Wer von der Autobahn abfahren muss, um an sein Ziel zu gelangen, darf das auch. Das betrifft alle Fahrzeuge gleichermaßen und ist in der neuen Verordnung als Zielverkehr geregelt.