An den Start des viertätigen Trailrun-Festivals in Scharnitz ging am Mittwoch eine 48-jährige Deutsche. Beim Überqueren eines Bachbetts rutschte die Frau jedoch aus und zog sich an einem scharfkantigen Stein eine tiefe Schnittwunde zu. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber per Tau geborgen und in das Krankenhaus Hall geflogen.