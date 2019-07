In den vergangenen fünf Jahren war der US-Getränkeriese Coca Cola exklusiver Almdudler-Lizenznehmer für die Gastronomie. Dabei hat Almdudler in Lizenz für die Gastronomie abgefüllt und an diese verkauft. Die Kooperation wurde beendet. Almdudler hat damit erstmals in der Firmengeschichte keinen Lizenznehmer mehr.