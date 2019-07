Gegen Barbora Strychova kämpft sie um den Einzug ins Finale, im Doppel blieb sie mit Andy Murray in den ersten zwei Runden des Mixed-Bewerbs erfolgreich - Serena Williams zeigt in Wimbledon, dass sie wieder in der Spur ist. Das war nicht immer so, wie der US-Superstar in seiner Kolumne für das Magazin „Harper’s Bazaar“ verriet.