Am Dienstag hatte der Niederösterreicher, der aufgrund eines Sturzes vor ihm ein Bremsmanöver einlegen hatte müssen, von nachkommenden Fahrern einen „heftigen Schlag auf die Rippen“ erhalten und schon die letzten 100 Kilometer unter Schmerzen abgespult. Eigenen Angaben nach handle es sich aber „um nichts Schlimmes“. Alaphilippe, der am Mittwoch auf eine weitere Attacke verzichtete, um sein Gelbes Trikot nicht zu gefährden, nimmt damit die erste Bergankunft am Donnerstag als Gesamtführender in Angriff. In den Vogesen lachten dem Hoffnungsträger zahlreiche Plakate mit „Allez Julian“ entgegen. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist eine andere Welt“, sagte der 27-Jährige vom Team Deceuninck-Quick-Step vor dem Start.