„Profis am Werk“

Für Weinkenner Andreadis ist klar, dass die Täter den Wert der Beute in Graz gekannt haben: „Es kann gut sein, dass sich der Unternehmer und der oder die Täter kennen. Wenn man die Medienberichte so liest, muss man davon ausgehen, dass da Profis am Werk waren. Vom Wert der einzelnen Flaschen könnten zum Beispiel ein Château Margaux oder ein Château Lafite-Rothschild dabei gewesen sein, aber das ist nur meine persönliche Einschätzung.“