Pina selbst hat der Sport enorm geholfen. Nach dem fast kompletten Verlust seiner Sehkraft verschrieb er sich dem Laufen. In Peking, London und Rio de Janeiro war er bei den Paralympics dabei, erreichte im Marathon in seiner Klasse einmal Rang sieben. Mit über 40 will er auch im nächsten Jahr in Tokio an den Start gehen. Seine Fast-Blindheit hat ihm in seinem Leben gewissermaßen die Augen geöffnet.