„Es ist eine Schande, was Kuhn in Erl über Jahre aufgeführt hat und dass es so lange gedauert hat, bis alles ans Tageslicht gekommen ist. Die Betroffenen sind durch die Hölle gegangen. Zuerst wurden sie belästigt und dann wurde auch noch versucht, ihre öffentlichen Aussagen anzuzweifeln und ihren Ruf zu ruinieren. Wir müssen alles daran setzen, dass sich so etwas nicht wiederholt“, appelliert der Grüne Kultursprecher Georg Kaltschmid, der Erl unter der neuen Führung auf einem gutem Weg sieht.