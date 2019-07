Eine Situation, die keiner will

Aber in die Ruhe des „offenen Kindergartens“ mischt sich auch Trauer der sechs Pädagoginnen. „Ihr“ Markus wird die Welt der „Wuzelen“ verlassen und sich ab Herbst einem Studium widmen. Nun sind die Kindergärten im westlichen Tirol wieder zu 100 Prozent in Frauenhand. Eine Situation, die eigentlich keiner will.