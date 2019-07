Federer nach 100. Sieg in Wimbledon im Halbfinale

Mit seinem 100. Sieg in Wimbledon erreichte indes der Schweizer Roger Federer das Halbfinale. Der 37-Jährige gewann sein Viertelfinale gegen den Japaner Kei Nishikori nach Satz-Rückstand 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Federer ist damit der erste Spieler bei den Herren, der bei ein und demselben Tennis-Grand-Slam-Turnier 100 Einzel gewonnen hat. In seinem 13. Wimbledon-Halbfinale bekommt es der Weltranglisten-Dritte am Freitag mit seinem spanischen Dauerrivalen Rafael Nadal zu tun - das 40. Duell Federers mit dem Spanier, das vierte in Wimbledon. Der heurige French-Open-Sieger Nadal gewann später am Abend sein Viertelfinale gegen den US-amerikanischen Thiem-Bezwinger Sam Querrey 7:5, 6:2, 6:2. Bei den French Open in Paris war Nadal zuletzt im Halbfinale gegen Federer siegreich geblieben.