So schreibt die schockierte Tochter nach einem Besuch am Stammersdorfer Friedhof am Sonntag: „Habe am Grab meiner Mama einen Hund aus Beton hingestellt, weil er genauso wie ihr geliebter und hinterbliebener ,Ossi‘ aussieht. Leider musste ich schmerzlich feststellen, dass es richtig pietätlose Leute gibt, weil ebendieser Hund von ihrem Grab nun gestohlen wurde!“ Wie tief müsse man sinken, um ein Andenken von einem Grab zu stehlen, sinniert Birgit H.