Zentrales Thema: Müllentsorgung. Sticker mit der Aufschrift „No single use, take your stuff home“ wurden an den Zelten der Gäste angebracht, um an ihr Umweltbewusstsein zu appellieren. Auch einer der Veranstalter zieht Bilanz über die Müllsituation am Festivalgelände: An eigens eingerichteten Dosenrückgabestellen auf den Campingplätzen wurden insgesamt knapp 50.000 leere Getränkedosen abgegeben. Auch weniger Zelte wurden zurückgelassen. „Das liegt vor allem daran, dass mehr Besucher denn je dem Aufruf, ihre Ausrüstung wieder mitzunehmen, gefolgt sind“, erklärte Manuel Reifenauer.