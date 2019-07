Oberösterreicher verreisen gerne, ob an einen Strand im Süden oder mit dem Auto zum Wandern ins Gebirge, zum Planschen an den Attersee oder zur Sommerfrische aufs Land. Doch auch in der schönsten Zeit des Jahres lauern Gefahren. Daher hat das RK einige nützliche Tipps für einen gesunden Urlaubsspaß parat: