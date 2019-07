Paukenschlag im Fall rund um den grausamen Mord an der kleinen Hadishat (7) im Mai 2018 in Wien. Der damals 16 Jahre alte Nachbarsbub Robert K. war schuldig gesprochen worden, das Mädchen in seiner Wohnung getötet zu haben. Das nicht rechtskräftige Urteil lautete 13 Jahre Haft. Am Mittwoch hob der Oberste Gerichtshof das Urteil jedoch wieder auf …