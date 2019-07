Mit großer Besorgnis verfolgt Tschürtz aktuelle Entwicklungen. Die Zahl der Grenzgänger steigt. Während im Burgenland und in Niederösterreich vergangenes Jahr rund 800 Illegale aufgegriffen worden waren, so ist diese Marke bereits im Juli fast überschritten. Viele Flüchtlinge verlassen die Lager in anderen Staaten. „Bis zu 12.000 Betroffene, die in der Türkei aufhältig sind, marschieren jede Woche auf der Balkanroute. Dazu kommen Flüchtlingsströme mit 900 Menschen aus Griechenland und 500 aus Bosnien entlang der Südroute“, warnt der Landeshauptmann-Stellvertreter. Von jenen, die in Bosnien stationiert sind, würden immer mehr weiter nach Österreich wollen.