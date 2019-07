Der japanische Gaming-Spezialist Nintendo hat am Mittwoch überraschend ein neues Modell seiner erfolgreichen Switch-Konsole angekündigt. Die Switch Lite - im Video stellt sie Nintendo-Manager Yoshiaki Koizumi näher vor - ist im Gegensatz zur daheim am TV-Gerät ebenso wie unterwegs nutzbaren ursprünglichen Switch explizit für das Spielen unterwegs ausgelegt und wird am 20. September in den Farben Gelb, Grau und Türkis in den Handel kommen.