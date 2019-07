Die älteste von drei Töchtern will den Familienbetrieb, der nicht in einer klassischen steirischen Weinbaugemeinde, sondern am Rande der Schilcherstraße liegt, einmal übernehmen: „Ich hab’ mir nie etwas anderes vorstellen können.“ Groß ist der Stolz auch bei ihren Eltern Bernhard und Margit, die sich am Mittwoch, als Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher das Ergebnis verkündete, jubelnd in den Armen lagen.