Das laut Firmenangaben in der IT-Security tätige Unternehmen DarkMatter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat zwei Gesichter. Jenes des rasant wachsenden IT-Sicherheitsanbieters, der etwa als Zertifikatdienstleister für ein sicheres Internet sorgen will. Und jenes des Arbeitgebers ehemaliger NSA-Agenten, der Regierungen Spionagedienste anbietet und Dissidenten ausspäht. Den Browserhersteller Mozilla mit seinem Firefox hat das in die Zwickmühle gebracht, letztlich hat er DarkMatter nun aber aus seinem Browser ausgesperrt.