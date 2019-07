Ein 32-Jähriger war am Mittwoch Früh auf der Ötztal Bundesstraße bei Längenfeld damit beschäftigt, mit einem Gabelstapler Stahlträger zu verladen. Dabei ragten die Stahlträger rund einen Meter in die angrenzende Bundesstraße. Ein 40-jähriger Deutscher konnte mit seinem Kleintransporter nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zur Kollision mit den Stahlträgern. Diese wurden in Rotation gesetzt und trafen einen 37-jährigen Arbeiter. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu.