Van der Bellen hatte in der „ZiB 2“ am Dienstagabend sein Nein zu Kickl deponiert. Auf die Frage, ob er diesen erneut als Innenminister angeloben würde, erklärte der Präsident, für den „unwahrscheinlichen Fall“, dass Kickl tatsächlich vorgeschlagen würde, „würde es an mir scheitern“.