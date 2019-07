Vor allem aber besteht der Einteiler komplett aus recycelten Materialien und wurde in Los Angeles gefertigt - ist also absolut nachhaltig in der Produktion. Das kostet freilich seinen Preis: 308 US-Dollar muss man für eines von Meesters Stücken berappen, doch tut man damit auch etwas Gutes. Denn die Einnahmen gehen zu hundert Prozent an das Downton Women‘s Cheter in Los Angeles, einer Organisation, die obdachlosen Frauen hilft.