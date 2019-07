Merkel fordert Einstellung der Waffenlieferungen

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel kritisierte am Dienstag die anhaltenen Waffenlieferungen nach Libyen. „Durch externe Akteure gelangen viel zu viele Waffen nach Libyen. Deshalb muss es eine Umsetzung des Waffenembargos geben, um einer weiteren Eskalation entgegenzuwirken“, sagte Merkel. Man müsse dringend eine politische Lösung finden, so Merkel, die auf den „fürchterlichen Angriff“ auf ein Lager mit afrikanischen Flüchtlingen in Libyen verwies.