Grund für die Absage: „Wir haben schon einiges investiert, aber nicht in dieser Größenordnung eingenommen. Nach wie vor ist es so, dass wir grob überschlagen für Transfers nur das ausgeben können, was wir eingenommen haben“, so Baumann. Für ÖFB-U21-Kicker Marco Friedl und Niclas Füllkrug gab man angeblich bereits knapp zehn Millionen Euro aus. Im Gegenzug gingen bislang aber nur Max Kruse und Aron Johannsson - und das ablösefrei! Heißt: Bremen kann oder will die von Augsburg geforderten zehn Millionen Euro Ablöse für Gregoritsch nicht stemmen. Zumindest solange bis sie nicht durch einen anderen Spielerverkauf eingenommen wurden.