Sie landen im Restmüll oder - achtlos weggeworfen - auf Straßen, Feldern, in Wäldern, Flüssen und Seen und stellen ein immer größer werdendes Umweltproblem dar. Die Rede ist von leeren Plastikflaschen, die - entsorgt in freier Natur - erst nach mehr als 400 Jahren in kleinste Plastikteilchen zerfallen. Dieses Mikroplastik findet sich mittlerweile nicht nur in Körpern von Fischen, sondern konnte auch schon im menschlichen Körper nachgewiesen werden. Höchste Zeit also, endlich etwas gegen die Plastikflut zu unternehmen. Die Einführung eines Pfandsystems für PET-Flaschen und Getränkedosen nach deutschem Vorbild wäre für viele Experten ein gangbarer Weg.