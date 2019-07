Was viele Wiener noch nervt: Durch die Sperre der Station Pilgramgasse haben sich - auch nach dem großzügigen Ferienfahrplan - die Intervalle vor allem in der Morgenspitze stark verändert. Wie berichtet, dauert es bis zu fünf Minuten, bis ein Zug auftaucht. Es sind nicht die Wartezeiten alleine, die das Fahren mit der U4 so anstrengend machen, sondern die Massen, die sich innerhalb dieser Zeiten auf den Bahnsteigen bilden. Hier werden sich die Passagiere allerdings noch gedulden müssen: Dieser Bauabschnitt wird erst am 31. Jänner 2020 abgeschlossen sein.