Fliegende Ziegen - das sieht man auch nicht alle Tage: Dutzende Vierbeiner werden in dieser Woche vom Olympic-Nationalpark im US-Bundesstaat Washington per Hubschrauber in ihre neue Heimat, den North-Cascades-Nationalpark gebracht. Damit soll der Überbevölkerung durch die Ziegen entgegengewirkt werden.