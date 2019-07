Messerangriff auf einen Arzt am Mittwochvormittag im Wiener Bezirk Favoriten: In der Herzambulanz des Sozialmedizinischen Zentrums Süd ging ein Mann mit einem Messer auf den 64 Jahre alten Kardiologen los - vor den Augen zahlreicher weiterer Patienten. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen. Der 33 Jahre alte mutmaßliche Täter aus Sierra Leone war in der Vergangenheit vom Opfer behandelt worden. Laut einem Kriminalisten dürfte ein „persönliches Motiv“ hinter der Tat stecken.