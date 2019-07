Stimmungsindikatoren verschlechtern sich seit 2018

Die schwächeren globalen Wachstumsaussichten spiegeln sich laut EU-Kommission in den österreichischen Stimmungsindikatoren wider, die sich seit Beginn 2018 verschlechterten. Während die Stimmung in der Bau- und Dienstleistungsbranche nachgegeben habe, aber auf hohem Niveau bleibe, ist der größte Einbruch in punkto Industrievertrauen zu verzeichnen, teilte die EU-Behörde mit, die am Mittwoch auch die Wachstumserwartungen in der Eurozone für 2020 senkte.