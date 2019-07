Mit 5G gehe das „Versprechen einer besseren Lebensqualität für alle einher“, sagte der Digitalbeauftragte von Monaco, Frederic Genta, an die knapp 40.000 Bewohner gerichtet. Unter anderem will die Feuerwehr des Fürstentums den neuen Standard nutzen, um mit von Drohnen gelieferten Bildern das Territorium in Größe von gerade mal gut 200 Fußballfeldern in Echtzeit zu überwachen.