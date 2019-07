Die Staatsanwaltschaft hat das Strafverfahren gegen drei Snowboarder eingestellt, die am 6. Jänner 2019 einen Bergrettungseinsatz auf der Schmittenhöhe in Zell am See durch das Befahren eines lawinengefährlichen Hanges möglicherweise gefährdet haben. Den Ermittlungen zufolge bestand keine konkrete Gefahr, weil die Snowboarder nicht in direkter Falllinie oberhalb des Einsatzortes eingefahren sind.