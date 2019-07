Bereits vor 30 Jahren haben wir in unserem damals ganz neu erschienene Gesundheitsmagazin der Kronen Zeitung über den medizinischen Einsatz von Licht berichtet. Schon bald zeichnete sich ab, dass mit kaltem Rotlicht in der Therapie von schlecht heilenden Wunden und zur Schmerzreduktion Erfolge zu verzeichnen waren. Eine österreichische Innovation auf dem Medizintechniksektor erleichterte die Anwendung in Ordinationen und auch zu Hause. Cornelia Schneider, MSc, vom Ludwig Boltzmann Institut für Experimentelle und Klinische Traumatologie beschäftigt sich mit Zellbiologie und Geweberegeneration. Zunächst ging sie skeptisch an die Frage heran, wie weit eine Verbesserung oben genannter Beschwerden mit dieser Methode überhaupt möglich ist.