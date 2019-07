Gleich zwei tragische Todesfälle, die auf Kohlenmonoxidvergiftungen zurückzuführen sind, haben in den vergangenen Wochen Wien erschüttert. Am Samstag brach eine 21-Jährige beim Duschen zusammen und starb. Ursache war eine verschmutzte Gastherme. Auch beim Todesfall eines 16-Jährigen hatte eine Gastherme zum Unglück geführt - in Verbindung mit einem mobilen Klimagerät. Wie kommt es zu solchen Unfällen? Und warum ist Kohlenmonoxid so gefährlich? Diese Fragen besprach Moderatorin Vanessa Kuzmich mit Christian Feiler, Oberbrandrat und Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. Das ganze Interview sehen Sie oben.