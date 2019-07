Wakeboard, Rafting, Flying Fox auf der Donauinsel

#Spider Rock - Flying Fox

Am 380 Meter langen Flying-Fox schweben Besucher entweder alleine oder zu zweit über die U2 und das Hafenbecken der Marina, um sanft vor dem Marina-Restaurant zu landen. Wer seinen Pegel an Adrenalin und Glückshormone für den Tag schlussendlich noch steigern möchte, kann seine Nervenstärke am Powerfan mit einem kontrollierten 32 Meter-Absturz beweisen - um nach einem beinahe freien Fall sanft am Fuße des Spider Rock XL Towers zu landen. Ein Ticket kostet 24,50 Euro. Geöffnet ist Freitag bis Sonntag und an Feiertagen.

Wo: 2., Handelskai 343