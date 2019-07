Bessere Deals waren in den Kategorien Notebooks und Fernseher möglich. Beim Kauf eines MacBook Air (13 Zoll) zahlten die Verbraucher beispielsweise 53 Euro (6 Prozent) weniger. Dasselbe Sparpotenzial ergab sich auch bei einzelnen TV-Modellen. Am Beispiel des beliebten Samsung-Fernseher MU6179 zeigt sich aber: Neben Amazon bieten auch andere Händler attraktive Rabatte am Prime Day. So wurde das 40-Zoll-Modell von Amazon selbst am günstigsten angeboten (379 Euro anstatt 403 Euro), das 75-Zoll-Modell allerdings von einem anderen Händler. In diesem Fall lag der durchschnittliche idealo-Preis mit 1299 Euro 100 Euro unter dem Amazon-Angebot.