Am Dienstagvormittag zeigte die 27-Jährige bei einer Innsbrucker Polizeiinspektion an, dass sie in der Nacht in ihrer Wohnung von einem Bekannten - einem 22-jährigen Syrer - vergewaltigt worden sei. „Die Frau gab zudem an, dass der Mann im Besitz einer Faustfeuerwaffe sei und er sie nicht aus der Wohnung gelassen habe“, heißt es vonseiten der Ermittler.