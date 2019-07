Fast drei Jahre nach dem Verkaufsstart stecken Apples Bluetooth-In-Ears AirPods gut sichtbar in den Ohren zahlloser iPhone-Nutzer. Nachdem sich die ersten beiden Generationen auf die Musikwiedergabe und Siri konzentriert hatten, will man in der kommenden dritten Generation nun offenbar Geräuschunterdrückung und Wasserfestigkeit einführen.