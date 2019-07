Nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit geht heute der neue ÖAMTC-Stützpunkt in Saalfelden in Betrieb. Der Neubau ist neben dem ÖAMTC in Zell am See der zweite Standort im Pinzgau. „Das neue ÖAMTC-Haus soll ein “Nahversorger rund um die Mobilität„ sein“ und unseren Mitgliedern im Einzugsgebiet von Saalfelden, Lofer, Maria Alm und Leogang als Anlaufstelle dienen", betont ÖAMTC-Chef Erich Lobensommer. Die Investitionssumme beträgt 4,4 Millionen Euro, es entstehen 12 neue Arbeitsplätze. Der bestehende Stützpunkt in Zell am See wird in den nächsten Monaten bei laufendem Betrieb renoviert.