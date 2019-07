„Wir sind nach Brasilien geflogen, haben uns passend angezogen, unsere Plätze aufgesucht, und sind am Ende von 20 Security-Mitarbeiter überwältigt worden“, erklärt das US-Model. Und Kinsey wurde sogar festgenommen, musste aus Sicherheitsgründen offenbar sogar die Nacht in der Gefängniszelle verbringen. „Aber wir sind jetzt raus aus dem Gefängnis und genießen unsere Zeit in Brasilien“, beruhigt sie ihre Fans auf Instagram.