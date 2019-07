„Rasch in den Griff bekommen“

Für Wolfgang Ruzicka, Bürgermeister von Schottwien, kein haltbarer Zustand: „Die Bahn, die Baufirma sowie die Behörden müssen das rasch in den Griff bekommen.“ Immerhin sei geklärt, dass die Verschmutzung nicht toxisch ist. Das lässt auch Irene Gölles, Stadtchefin von Gloggnitz, aufatmen: „Durch die Trübung ist unser Trinkwasser in keiner Weise beeinträchtigt.“ Das kann aber Fischzüchter in der Region nicht trösten: Sie bangen um die Bestände in den Teichen.