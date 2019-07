Dreißig Grad. Da schwitzt es sich auch ohne Sprunganzug. Die Königsseeache in Rif ist aber der perfekte Ort, wenn man Abkühlung sucht. Nach dem Training in Villach und Planica weilt Stefan Kraft derzeit in seiner Heimat. Zwei Einheiten pro Tag stehen auf dem Programm, dazwischen kann der 26-Jährige auch mal „runterfahren“. An einem Ort, der ihn ein bisschen an den letzten Urlaub zurückerinnert. „Ich war mit Daniel Huber, dessen Freundin und Marisa in Bali. Klar, dass man dort Surfen ausprobiert. Aber es waren brutal hohe Wellen, unpackbar. Dann hab ich’s doch beim Bodysurfen belassen. Aber Bali ist genau meins. Da muss ich wieder hin. Die Leute, das Land - ein Traum.“