Völkerball ist schnell erklärt, die meisten kennen seine Regeln noch aus dem Turnunterricht: Zwei Teams treten gegeneinander an und versuchen, den jeweiligen Gegner mit einem Ball abzuschießen. Wer getroffen wurde, muss das Spielfeld verlassen. Die Mannschaft, die zuerst alle gegnerischen Spieler vom Platz schießt, gewinnt. So weit, so einfach. Wer an dieser Stelle kein Empörungspotenzial ausmachen kann, soll nun durch eine Studie kanadischer Wissenschaftler eines Besseren belehrt werden.