Angefangen hatte der Protest in kleinem Rahmen und friedlich, berichtete die „Leipziger Volkszeitung“. Etwa 30 Menschen hatten die Hildegardstraße blockiert, um die Abschiebung des Syrers zu verhindern. Der Mann war über Spanien eingereist und sollte dorthin zurückgebracht werden. Im Laufe des Abends und in der Nacht stieg die Zahl der Protestierenden auf etwa 500 Personen an. Eine spontane Demonstration wurde angemeldet und auch von den Behörden erlaubt.