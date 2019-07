„Der Angeklagte ist kein Unbekannter“, sagte Staatsanwalt Philip Christl. Schon vor seinem 14. Geburtstag gab es Anzeigen wegen Nötigung, Raub und Sachbeschädigung. Er drohte einem Mädchen, er werde es vergewaltigen, bis es sterbe. Zwei Wochen, nachdem er strafmündig geworden war, kam es zum Raubversuch und nun zum Prozess in Linz. An einer Bushaltestelle in Leonding hat der Jugendliche versucht, einem Mitschüler Geld wegzunehmen. Das Opfer hatte aber keines dabei. Zwei Mädchen, die die Lehrerin verständigen wollten, drohte er Schläge an.