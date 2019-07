Schlappe für Donald Trump: Der US-Präsident darf unliebsame Twitter-Follower nicht blockieren, nur weil ihm deren Meinung nicht passt. Das entschied ein Berufungsgericht am Dienstag in New York. Mehrere Twitter-Nutzer hatten sich vor Gericht dagegen gewehrt, dass Trump ihre Accounts nach kritischen Kommentaren blockiert hatte. Das heißt, sie konnten die Tweets des Präsidenten nicht mehr sehen und nicht mehr darauf antworten.